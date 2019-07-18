В Сербии разбился спортивный самолет

БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Спортивный самолет разбился на северо-востоке Сербии при выполнении воздушной акробатики, есть пострадавшие, сообщило Спортивный самолет разбился на северо-востоке Сербии при выполнении воздушной акробатики, есть пострадавшие, сообщило агентство Танюг со ссылкой на экстренные службы.

Самолет Zlin Z-526 Akrobat упал около 8.30 (9.30) в районе спортивного аэродрома в поселке Ечка в 70 километрах на северо-восток от Белграда.

"Согласно первой информации, есть пострадавшие. Больше в данный момент ничего не можем сказать. Инспекторы Центра по исследованиям аварий на транспорте выехали на место происшествия", - цитирует агентство директора центра Небойшу Петровича.