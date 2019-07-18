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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны назвало фейком сообщения о сухопутных войсках России в Идлибе

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Минобороны опровергли утверждения об участии российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.
Информацию британского информационного агентства Reuters в ведомстве назвали очередным фейком. "Никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет", — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 02:09
Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
В Минобороны напомнили, что, согласно договоренности с Турцией, по периметру зоны деэскалации Идлиб находятся только наблюдательные посты российской военной полиции. Вместе с турецкими коллегами они ведут контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Министры обороны России и Турции договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону в сентябре прошлого года. Однако в провинции продолжают действовать десятки разных формирований боевиков.
Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в Идлибе находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
27122016
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