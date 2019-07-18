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РИА Новости

В "Ростехе" заявили о готовности поставить Турции Су-35

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35
Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание, заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал Чемезов.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400, заявил, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
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Вчера, 00:17
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Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит. После заключения сделки США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны, поставки комплексов начались 12 июля.
Су-35 - российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.
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Су-35ТурцияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Ну если опять за российский кредит, который потом спишется, то почему и не взять? Хоть и старье, зато бесплатно. Аттракцион невиданной щедрости продолжается.
18 июля, 13:13
nn oo
35200024
Ну тогда уж точно, Трамп не только откажет в поставках F-35, а и во всех комплектующих для имеющих у Турции американских самолетов, тем самым посадив на землю почти весь турецкий ВВС
18 июля, 13:24
МКМишка Квакин
2541008
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