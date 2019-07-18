В "Ростехе" заявили о готовности поставить Турции Су-35

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание, заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал Чемезов.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400, заявил, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит. После заключения сделки США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны, поставки комплексов начались 12 июля.