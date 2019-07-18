Жители Донбасса поддержали решение России по получению гражданства

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Решение РФ о выдаче российских паспортов всем жителям Донбасса значительно упростит жизнь, в первую очередь - тем, кто вынужден был выехать с подконтрольной Киеву части Донбасса, считают жители самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР И ЛНР.

"Я сама из Мариуполя (под контролем Киева – ред.). В 2014 году активно поддерживала ополчение, участвовала в митингах против Киева. Сами понимаете, там оставаться было опасно, и с семьей перебрались в Донецк", - рассказала РИА Новости Ирина.

"Российское гражданство для меня мечта, но получить его не могла из-за отсутствия паспорта ДНР – его выдают только тем, кто прописан здесь. Теперь же у меня есть шанс осуществить мечту", - говорит собеседница агентства.

Кроме того, это решение может упростить и ускорить процедуру получения гражданства и тем, кто проживает в ДНР, считают жители самопровозглашенной республики.

"Надеюсь, это ускорит процесс, если можно будет нам без паспорта ДНР сразу российский получать. Я подал на паспорт ДНР, но документы не приняли. Вот сегодня попробую получить талон (в электронную очередь в паспортный стол – ред.) на российский паспорт и пока очередь дойдет, думаю, уже что-то поменяется, и нам можно будет напрямую получать сразу паспорт РФ", - говорит житель Донецка Сергей.

Наличие паспорта ДНР или ЛНР было обязательным условием для получения гражданства РФ.

"Этот указ даст большое преимущество, позволит быстрее получить российское гражданство. Представьте, сейчас месяц-другой только на (паспорт - ред.) ДНР ждать, а потом еще на российский. Я вот на паспорт ДНР сегодня талон взял на 22 августа", - отметил дончанин Иван Петрович.