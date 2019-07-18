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РИА Новости

В СК рассказали о расследовании дела о массовой драке в Чемодановке

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваВо дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки
Во дворе дома, где разместились женщины с детьми из Чемодановки
© РИА Новости / Светлана Самсонова
ПЕНЗА, 18 июл – РИА Новости. Уголовное дело о массовой драке в пензенском селе Чемодановка, в результате которой один человек погиб и еще четверо пострадали, расследуется по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более человек и хулиганстве, сообщил журналистам в четверг следователь по особо важным делам третьего следственного управления ГСУ СК РФ Руслан Бардачевский.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК. По делу арестованы 28 участников конфликта, в том числе подозреваемый в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
СУСК по региону ранее сообщало, что после драки возбуждалось дело по двум статьям - об убийстве и о покушении на убийстве двух и более человек.
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с конфликтом в селе Чемодановка... (по статьям) УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" … "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и… "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - сказал следователь.
Как сообщалось в одном из пабликов "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
Один из цыганских домов
Вчера, 10:47
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Массовая драка в Пензенской областиСледственный комитет РФПензенская областьРоссияПроисшествия
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