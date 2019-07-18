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РИА Новости

Силовики выпустили 50 мин по ДНР за два часа, заявили в республике

Вчера, 13:03
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские силовики утром в четверг обстреляли окраины Донецка и Горловки, выпустив по ним 50 мин за два часа, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня.
По словам Безсонова, силовики обстреляли населенные пункты Доломитное (окраина подконтрольной ДНР Горловки), поселки шахты Трудовская и Старомихайловка (западные окраины Донецка).
"За два утренних часа каратели выпустили 50 120-миллиметровых мин", - сказал он. Информация о разрушениях уточняется.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
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