Силовики выпустили 50 мин по ДНР за два часа, заявили в республике

ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские силовики утром в четверг обстреляли окраины Донецка и Горловки, выпустив по ним 50 мин за два часа, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

По словам Безсонова, силовики обстреляли населенные пункты Доломитное (окраина подконтрольной ДНР Горловки), поселки шахты Трудовская и Старомихайловка (западные окраины Донецка).