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РИА Новости

Иран не ждет избрания нового президента США, заявил Зариф

Вчера, 13:02
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью Блумберг ТВ отверг идею того, что Тегеран ожидает ухода президента США Дональда Трампа после выборов в 2020 году и избрания нового президента, который может изменить позицию Вашингтона по ядерной сделке.
"Ни одно государство в здравом уме не будет проводить свою внешнюю политику на основании событий, которые оно не контролирует", - заявил Зариф.
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При этом, по словам министра, он ожидает, что президент США Дональд Трамп может быть избран на второй срок. "Мы не знаем, что произойдет в 2020 году. Но вероятность того, что он все еще будет на своем посту, превышает 50%, так что нам будет необходимо иметь с ним дело еще шесть лет", - отметил Зариф.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСША
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