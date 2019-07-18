Иран не ждет избрания нового президента США, заявил Зариф

При этом, по словам министра, он ожидает, что президент США Дональд Трамп может быть избран на второй срок. "Мы не знаем, что произойдет в 2020 году. Но вероятность того, что он все еще будет на своем посту, превышает 50%, так что нам будет необходимо иметь с ним дело еще шесть лет", - отметил Зариф.