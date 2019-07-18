Ученый рассказал о темпах потепления климата в России

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем по планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

"Потепление на всей территории России, в том числе и в Арктике, идет интенсивнее, чем во всем мире. В 2,5 раза. В среднем по земному шару потепление составляет 0,18 градуса на десятилетие, для России - это 0,48 градуса на десятилетие", - уточнил он.

Киселев пояснил, что потепление вызвано глобальным изменением климата и кроме увеличения температуры влечет рост числа опасных природных явлений, таких как жара, холод, засуха и штормы.

"С одной стороны, более теплолюбивые культуры можно будет развивать в северных регионах, с другой стороны, те вредители, которые раньше не жили у нас, теперь могут появиться. Таяние вечной мерзлоты, а две трети территории России стоит на вечной мерзлоте, приведет к изменениям грунта и техногенным катастрофам", - добавил он.

Ученый уточнил, что строительство новых объектов инфраструктуры и ремонт старых в условиях таяния мерзлоты надо будет проводить по другим технологиям.

Кроме того, в связи с жарой увеличится число лесных пожаров.