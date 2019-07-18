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РИА Новости

Ученый рассказал о темпах потепления климата в России

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем по планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
"Потепление на всей территории России, в том числе и в Арктике, идет интенсивнее, чем во всем мире. В 2,5 раза. В среднем по земному шару потепление составляет 0,18 градуса на десятилетие, для России - это 0,48 градуса на десятилетие", - уточнил он.
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Киселев пояснил, что потепление вызвано глобальным изменением климата и кроме увеличения температуры влечет рост числа опасных природных явлений, таких как жара, холод, засуха и штормы.
"С одной стороны, более теплолюбивые культуры можно будет развивать в северных регионах, с другой стороны, те вредители, которые раньше не жили у нас, теперь могут появиться. Таяние вечной мерзлоты, а две трети территории России стоит на вечной мерзлоте, приведет к изменениям грунта и техногенным катастрофам", - добавил он.
Ученый уточнил, что строительство новых объектов инфраструктуры и ремонт старых в условиях таяния мерзлоты надо будет проводить по другим технологиям.
Кроме того, в связи с жарой увеличится число лесных пожаров.
Киселев добавил, что с учетом того, что 90% пожаров происходит по вине человека, уменьшить риски их возникновения может повышение культуры обращения с огнем.
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глобальное потеплениеАрктикаРоссияРИА Наука
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