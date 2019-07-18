Островский: "Смолпродукт" создаст замкнутый круг - от поля до ритейлера

Уже почти год в Смоленской области реализуется проект по поддержке региональной продукции, в частности, пищевой. Создан единый зонтичный бренд "Смолпродукт". О достигнутых успехах, о преимуществах, перспективах и трудностях развития бренда в интервью РИА Новости рассказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

- Алексей Владимирович, в начале июля министерству сельского хозяйства до 1 октября было поручено разработать предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания. Что было сделано в этом направлении в Смоленской области?

- Начиная с 2018 года , мы развиваем в регионе проект по поддержке региональной продукции. Товары от небольших местных производителей объединены в единый зонтичный бренд "Смолпродукт" и реализуются в федеральных и региональных сетевых магазинах. Мы создаем механизм замкнутого цикла – от поля до полки ритейлера. Вывозить продовольственное сырьё из области неправильно. Молоко, овощи, фрукты, дикоросы должны перерабатываться внутри региона, получать добавленную стоимость и после реализовываться. Это увеличит налоговые поступления и как следствие ускорит экономический рост региона. Такой подход к кооперации минимизирует рекламные и маркетинговые затраты товаропроизводителей, обеспечивает не только стабильно растущий доход, но и возможность выстраивать стратегическую модель развития производства на три и более лет.

С производством продукции сложностей в регионе нет. Главная же проблема небольших компаний – сбыт. Местным предпринимателям тяжело самостоятельно сотрудничать с крупными федеральными сетевыми магазинами, они там практически не представлены. Обычно это связано с недоработанной логистикой, маленькими объемами производства, отсутствием компетентных кадров для работы с сетями. К тому же многие местные организации работают без НДС, а это очень важно для федеральных торговых сетей. Помимо этого на предприятиях зачастую отсутствует нормативная документация контроля качества производства ХАССП, и это тоже мешает пройти производственный аудит сетевых магазинов. Все в комплексе упомянутые причины весьма существенно ограничивают сотрудничество предприятий региона с ритейлом. Важно, что все это происходит на фоне снижения количества небольших продуктовых магазинов шаговой доступности, а ведь именно с такой розницей привыкли работать местные товаропроизводители.

Импульсом к созданию "Смолпродукта" стало подписание на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году соглашения между администрацией Смоленской области и X5 Retail Group о сотрудничестве. Продукция агропромышленных предприятий региона будет продвигаться и реализовываться через сетевые магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель". Но быстрее всех наше предложение поддержали "Магнит" и Центральный союз потребительских обществ РФ, у нас в области это сеть "КООП".

Поставка продукции региональных сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий в федеральные торговые сети под единой торговой маркой - уникальный для России проект. Он имеет большое значение для нашей области.

- Сколько сейчас производителей входит в "Смолпродукт"? Какие товары они поставляют?

- Для работы с брендом "Смолпродукт" создан региональный оператор "Союз Смоленских Производителей". На сегодняшний день он объединил более 30 местных компаний, среди которых производители молочной продукции, яиц, мясной и овощной консервации, питьевой воды, безалкогольных напитков, бакалейной продукции и другие. Всего в линейку "Смолпродукта" входят примерно 250 наименований товаров.

Отмечу, что ряд компаний получили государственную грантовую поддержку на приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта. Это позволит вовлечь в развитие регионального бренда еще большее количество сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- Есть ли первые результаты и каковы планы по дальнейшему расширению?

- Первые результаты уже есть. На текущий момент продукция под единой региональной торговой маркой "Смолпродукт" реализуется более чем в 1,2 тысячи магазинах на территориях региона. Помимо этого локальная розница через дистрибьюторов охватывает более 700 торговых точек на территории Смоленской области.

Теперь о планах. До конца лета продукция смоленских пищевых предприятий будет представлена во всех региональных магазинах "Пятерочка" – уже проведена предварительная работа по подготовке десяти смоленских предприятий к прохождению производственного аудита. Мы планируем вывести "Смолпродукт" и в другие торговые сети, такие как "Магнит у дома" и "Дикси".

Своим подчиненным я поставил задачу, чтобы в бренд "Смолпродукт" стремился занять 30% внутреннего рынка молочной продукции региона. Частично нам удалось продвинуться в этом вопросе. Анализ продаж в гипермаркетах "Магнит" показал хорошие результаты по кефиру и творогу, которые попали в категорию "А" – высший уровень, присваиваемый торговой сетью по динамике продаж. Однако работы предстоит еще много. Нам необходимо расширять географию каналов сбыта и выходить на рынки регионов ЦФО. К концу 2020 года мы предполагаем увеличить долю продукции смоленских производителей в федеральных торговых сетях, расположенных на территории Смоленской области, до 15-20%, а к концу 2021 года – до 30%. Это очень важно для развития региона, т.к. сети платят налоги по месту регистрации, а области остаётся только НДФЛ и налог на землю, если она в собственности сети, что бывает крайне редко. В этой связи только максимальное присутствие товаров, произведённых в регионе, позволит увеличивать поступление налогов.

Уже сейчас от Федерального института промышленной собственности получен официальный ответ о регистрации товарного знака "Смолпродукт". Это облегчит нам решение обозначенных задач. В идеале, конечно, мы хотим создать специализированные брендированные торговые полки "Смолпродукт" во всех магазинах федеральных торговых сетей.

- А какие преимущества получают участники "Смолпродукта"?

- Считаю, что "Смолпродукт" дает уникальную возможность для кооперации малым и средним производителям. Например, с помощью "Союза Смоленских Производителей" одна из компаний нашла контакты фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств (ЛПХ), что дало возможность предприятию произвести больший объем продукции, а фермерам сдать продукцию по выгодной цене. Это лишь один из примеров, есть и другие.

Ккооперация также позволяет малым и средним производителям соответствовать требованиям торговых сетей в части необходимого объема, качества и логистики продукции, повышая их конкурентоспособность на внутреннем рынке области перед производителями близлежащих регионов.

Уже сейчас можно сказать, что "Смолпродукт" взял на себя несколько важных составляющих продвижения товаров, рекламное и маркетинговое сопровождение продукции. Немаловажно, что проведение переговоров с представителями торговых сетей, разработку дизайна брендированных этикеток, внедрение международной маркировки продукции и еще ряд моментов берет на себя региональный оператор.

Представление продукции под торговой маркой "Смолпродукт" проходит исключительно на добровольной основе: мы не ограничиваем производителей в развитии и сохранении наработанных рынков сбыта. То есть они могут развиваться и под собственным, и под общеобластным брендом". Я об этом говорю постоянно и это моя принципиальная позиция.

-Как решаются вопросы с производственным аудитом и внедрением принципов ХАСПП?

- У Союза смоленских производителей налажены деловые контакты с рядом аудиторских компаний, которые за 2-3 месяца до предполагаемой даты аудита выезжает на предприятие, проверяет процессы по контролю качества и безопасности производства, дает рекомендации по устранению недостатков. Такая мера позволяет предприятиям заранее исправить недостатки и существенно повысить вероятность прохождения производственного аудита федеральными торговыми сетями.

Что касается ХАССП. У нас в регионе разработана областная субсидия на сертификацию и внедрение документации по контролю качества и безопасности пищевой продукции ХАССП. Уже в этом году девять смоленских компаний, заключивших договор о реализации продукции под брендом "Смолпродукт", получат соответствующую сертификацию. Сейчас профильные органы власти, совместно с одним из мировых лидеров в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации, проводят обучающие семинары по ХАССП. Мастер-классы проходят не только по внедрению системы ХАССП, но и по поддержанию ее в рабочем состоянии. Данные изменения были нами внесены после обратной связи от обучающихся. Мы ожидаем, что уже в следующем году ХАССП будет внедрена как минимум на 15 пищевых производствах.

- С какими еще сложностями сталкиваются местные производители?