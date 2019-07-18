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РИА Новости

Зеленский повторно попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг повторно призвал спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента до 19 июля для рассмотрения антикоррупционных законопроектов.
В среду заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский в письме предложил Парубию созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов. Парубий заявил, что по закону не может созвать внеочередное заседание парламента. Депутаты Рады от фракции "Батькивщина" предложили Зеленскому попросить Парубия провести внеочередную сессию Рады 23 июля.
"Согласно календарному плану проведения десятой сессии Верховной рады восьмого созыва,.. десятая сессия продолжается до 19 июля 2019 года, что также было объявлено Вами на пленарном заседании 12 июля. То есть до 19 июля по требованию лиц, определенных конституцией Украины, во время очередной десятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва спикером Верховной рады Украины созывается внеочередное пленарное заседание", - говорится в письме Зеленского к Парубию, опубликованном на странице президента в Facebook.
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Верховная рада Украины восьмого созыва 12 июля провела последнее заседание, спикер парламента объявил о закрытии десятой сессии. Согласно закону, Рада этого созыва будет обладать полномочиями до принесения присяги депутатами нового парламента, который будет избран на внеочередных выборах 21 июля.
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