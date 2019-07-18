Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T12:54Z
https://ria.ru/20190718/1556645901.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155623/11/1556231188_0:230:3232:2048_1036x0_80_0_0_9b07c54ef759a963adad986551b0308c.jpg
РИА Новости

ЕР приостановит членство подозреваемых в хищениях астраханских чиновников

Вчера, 12:54
174
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. "Единая Россия" приостановит членство в партии астраханских чиновников, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в сфере строительства и ЖКХ, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения партии.
"Согласно уставу партии, будут проведены заседания региональных политсоветов, которые примут решение о приостановке членства в партии чиновников, в отношении которых возбуждены уголовные дела", - сказал собеседник агентства, отметив, что заседания пройдут в ближайшее время.
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
Вчера, 09:09
В Астраханской области по делам о нарушениях в ЖКХ задержаны шесть человек
В случае, если следствие подтвердит вину подозреваемых, впоследствии будет поставлен вопрос об их исключении из партии, добавил он.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что правоохранительные органы возбудили за два дня 43 уголовных дела после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья в Астраханской области, 22 фигуранта доставлены к следователям.
СУСК РФ по области позже сообщил, что в рамках расследования дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек, в том числе и.о. министра строительства и ЖКХ области, один из бывших региональных министров строительства и ЖКХ, бывший глава МО "Наримановский район", глава МО "Астраханский сельсовет" и двое предпринимателей.
311000
Обсудить 0
Единая РоссияАстраханская областьПроисшествия
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла закон об утверждении метода расчета урона от врезки в газопровод
РИА
Новости
Водолаз во время конкурса водолазных специалистов
СК начал проверку после гибели четырех человек в Каспийском море
Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
Лента
новостей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии а Санкт-Петербурге. 18 июля 2019
Матвиенко предложила устроить конкурс на название для белорусской АЭС
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В МГИК пообещали идти навстречу незарегистрированным кандидатам
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
СМИ: спецслужбам предложили разрешить требовать отмены вылета авиарейсов
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский
В Совфеде прокомментировали идею ввести углеродный налог
Президент РФ Владимир Путин
Путин при визите в Магнитогорск не планирует посещать место взрыва дома
Высадка деревьев
Более двух тысяч заявок подали москвичи для высадки именных саженцев
В ДНР заявили, что Киев скрывает от ОБСЕ перемещение минометов
Минпросвещения проработает вопрос о праве детей работать с 14 лет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05СЖУ предложил начать работу Совета по свободе слова с дела Шеремета
11:04Россия не ведет консультации о второй базе в Киргизии, заявил Карасин
11:02Участники совещания по Договору об Антарктике приняли Пражскую декларацию
11:01Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада
11:00Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
10:59Тема "винных" санкций против Грузии закрыта, заявили в МИД
10:58В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
Лента новостейМолния