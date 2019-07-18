ЕР приостановит членство подозреваемых в хищениях астраханских чиновников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. "Единая Россия" приостановит членство в партии астраханских чиновников, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в сфере строительства и ЖКХ, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения партии.

"Согласно уставу партии, будут проведены заседания региональных политсоветов, которые примут решение о приостановке членства в партии чиновников, в отношении которых возбуждены уголовные дела", - сказал собеседник агентства, отметив, что заседания пройдут в ближайшее время.

В случае, если следствие подтвердит вину подозреваемых, впоследствии будет поставлен вопрос об их исключении из партии, добавил он.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что правоохранительные органы возбудили за два дня 43 уголовных дела после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья в Астраханской области, 22 фигуранта доставлены к следователям.