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РИА Новости

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
"В целом, я, к своему сожалению, не имел возможности внимательно ознакомиться с содержанием выступления госпожи Мэй. Вы знаете, мы вчера были на Валааме, и оттуда вот эти дискуссии воспринимаются в гораздо меньшей степени", - сказал Песков на вопрос, как относятся в Кремле к словам Мэй о том, что никто не назовет устаревшими либеральные демократии, сравнивая качество жизни и экономический успех стран ЕС и РФ.
"Вместе с тем, наверное, не соглашусь. Сравнивать жизнь в России, и в Европе, и в других странах мира можно и нужно. Везде есть свои плюсы и минусы. Противопоставлять одну систему ценностей другой совершенно невозможно и было бы неверным. Ну а в остальном, наверное, все-таки мы ориентируемся именно на те суждения, которые высказал президент Путин в интервью Financial Times", - добавил Песков.
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и журналистов.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
1 июля, 10:34
Борис Джонсон рассказал, как докажет Путину ценность либерализма
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Тереза МэйДмитрий ПесковВеликобританияРоссияВ мире
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