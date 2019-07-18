В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"В целом, я, к своему сожалению, не имел возможности внимательно ознакомиться с содержанием выступления госпожи Мэй. Вы знаете, мы вчера были на Валааме, и оттуда вот эти дискуссии воспринимаются в гораздо меньшей степени", - сказал Песков на вопрос, как относятся в Кремле к словам Мэй о том, что никто не назовет устаревшими либеральные демократии, сравнивая качество жизни и экономический успех стран ЕС и РФ.

"Вместе с тем, наверное, не соглашусь. Сравнивать жизнь в России, и в Европе, и в других странах мира можно и нужно. Везде есть свои плюсы и минусы. Противопоставлять одну систему ценностей другой совершенно невозможно и было бы неверным. Ну а в остальном, наверное, все-таки мы ориентируемся именно на те суждения, которые высказал президент Путин в интервью Financial Times", - добавил Песков.