СК начал проверку после гибели четырех человек в Каспийском море

МАХАЧКАЛА, 18 июл - РИА Новости. СК проводит проверку после гибели четырех человек в Каспийском море в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает СК РФ по республике.

Ранее МВД по региону сообщило, что спасатели с вечера среды вели поиски четырех человек. По данным МЧС, среди пропавших были две женщины и два ребенка. В четверг утром тела утонувших нашли в акватории Каспийского моря.