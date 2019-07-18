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РИА Новости

СК начал проверку после гибели четырех человек в Каспийском море

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВодолаз во время конкурса водолазных специалистов
Водолаз во время конкурса водолазных специалистов
© РИА Новости / Василий Батанов
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Водолаз во время конкурса водолазных специалистов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 18 июл - РИА Новости. СК проводит проверку после гибели четырех человек в Каспийском море в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает СК РФ по республике.
Ранее МВД по региону сообщило, что спасатели с вечера среды вели поиски четырех человек. По данным МЧС, среди пропавших были две женщины и два ребенка. В четверг утром тела утонувших нашли в акватории Каспийского моря.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Дагестан проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
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Каспийское мореДагестанПроисшествия
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