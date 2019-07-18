Greenpeace подсчитает пластик на берегах Байкала

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Экспедиция российского отделения Greenpeace отправится на Байкал в июле, чтобы определить наиболее распространенные виды пластика, которые загрязняют берега и прибрежную линию озера, говорится в сообщении природоохранной организации.

Загрязнение окружающей среды пластиком является следствием масштабного развития индустрии одноразовых товаров. Озеро Байкал также подвергается пластиковому загрязнению, но точных данных о его составе и объемах нет, утверждают в Greenpeace.

"Команда проекта "Ноль отходов" Greenpeace проведёт на побережье Байкала анализ пластикового загрязнения. На нескольких участках эксперты соберут весь найденный мусор, отделят пластик, рассортируют его по видам и каждый фрагмент взвесят. По итогам Greenpeace определит топ-10 пластиковых загрязнителей берегов Байкала", - говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в Greenpeace, экспедиция состоится с 20 по 30 июля.