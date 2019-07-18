Greenpeace подсчитает пластик на берегах Байкала

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Экспедиция российского отделения Greenpeace отправится на Байкал в июле, чтобы определить наиболее распространенные виды пластика, которые загрязняют берега и прибрежную линию озера, говорится в сообщении природоохранной организации.
Загрязнение окружающей среды пластиком является следствием масштабного развития индустрии одноразовых товаров. Озеро Байкал также подвергается пластиковому загрязнению, но точных данных о его составе и объемах нет, утверждают в Greenpeace.
16 июля, 11:33В Хабаровском крае выпустили на волю трех косаток
"Команда проекта "Ноль отходов" Greenpeace проведёт на побережье Байкала анализ пластикового загрязнения. На нескольких участках эксперты соберут весь найденный мусор, отделят пластик, рассортируют его по видам и каждый фрагмент взвесят. По итогам Greenpeace определит топ-10 пластиковых загрязнителей берегов Байкала", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в Greenpeace, экспедиция состоится с 20 по 30 июля.
Экологи намерены требовать запрета одноразовых пластиковых изделий, которые будут определены как основные загрязнители озера.