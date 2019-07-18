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РИА Новости

Песков назвал темы неформальных переговоров Путина и Лукашенко на Валааме

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения скита во имя Всех Святых Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 17 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения скита во имя Всех Святых Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 17 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе неформальных переговоров на Валааме могли обсудить различные темы, включая вопросы концептуального характера, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко в эти дни находится с рабочим визитом в России. Лидеры двух стран уже успели пообщаться неформально – в среду они посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь на карельском острове Валаам в северной части Ладожского озера. Вечером в этот же день президенты прибыли в Санкт-Петербург.
"Это был день неформального общения, в рамках неформального общения лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая вопрос концептуально-стратегического характера", - сказал журналистам Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
17 июля, 18:55
Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит Валаамского монастыря
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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