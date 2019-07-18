Песков назвал темы неформальных переговоров Путина и Лукашенко на Валааме

Лукашенко в эти дни находится с рабочим визитом в России. Лидеры двух стран уже успели пообщаться неформально – в среду они посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь на карельском острове Валаам в северной части Ладожского озера. Вечером в этот же день президенты прибыли в Санкт-Петербург.