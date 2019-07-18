Песков назвал темы неформальных переговоров Путина и Лукашенко на Валааме

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе неформальных переговоров на Валааме могли обсудить различные темы, включая вопросы концептуального характера, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лукашенко в эти дни находится с рабочим визитом в России. Лидеры двух стран уже успели пообщаться неформально – в среду они посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь на карельском острове Валаам в северной части Ладожского озера. Вечером в этот же день президенты прибыли в Санкт-Петербург.
"Это был день неформального общения, в рамках неформального общения лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая вопрос концептуально-стратегического характера", - сказал журналистам Песков.