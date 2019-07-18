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РИА Новости

Песков не знает, сколько россиян захотят получить паспорт Украины

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, сколько этнических украинцев из РФ подадут заявки на гражданство Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран".
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"Этого я вам не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание у Кремля, какое количество людей в РФ воспользуются возможностью получить паспорт Украины.
Он добавил, что даже если граждане России получат второе гражданство, "они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями".
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Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
А я бы взял... Безвиз в ЕС того стоит...
18 июля, 14:20
Ххх Ххх
16310112
Если только кому-то ради "безвиза" :-/
18 июля, 13:55
CNCherry NCK
1712105
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