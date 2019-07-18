Песков не знает, сколько россиян захотят получить паспорт Украины

"Этого я вам не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание у Кремля, какое количество людей в РФ воспользуются возможностью получить паспорт Украины.