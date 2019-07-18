Песков не знает, сколько россиян захотят получить паспорт Украины

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, сколько этнических украинцев из РФ подадут заявки на гражданство Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран".
"Этого я вам не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание у Кремля, какое количество людей в РФ воспользуются возможностью получить паспорт Украины.
Он добавил, что даже если граждане России получат второе гражданство, "они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями".