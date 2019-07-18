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РИА Новости

Правительство обсудит выделение средств для пострадавших в Приангарье

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший в результате подтопления в городе Тулун Иркутской области
Жилой дом, пострадавший в результате подтопления в городе Тулун Иркутской области
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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Жилой дом, пострадавший в результате подтопления в городе Тулун Иркутской области. Архивное фото
МО июл - РИА Новости. Правительство России в четверг примет решение о выделении из резервного фонда до 14,1 миллиардов рублей на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев.
"Продолжается поддержка жителям Иркутской области, которые пострадали от наводнения. Сегодня мы принимаем решение о выделении из резервного фонда суммы весьма значительной, которая обозначена как до 14 миллиардов 100 миллионов рублей для решения жилищных вопросов", - сообщил Медведев в ходе заседания кабмина в четверг.
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"Подчеркиваю, что это именно приблизительная сумма, поскольку эта сумма может отклоняться и в меньшую сторону, и в большую - в зависимости от того, какие конкретно строения и в каком количестве необходимо будет строить", - добавил премьер.
Он пояснил, что речь идет о содействии в покупке нового жилья, проведении капитального ремонта и строительстве домов.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро пропали. В 107 населенных пунктах были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В больницы попали свыше 700 человек.
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