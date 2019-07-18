Правительство обсудит выделение средств для пострадавших в Приангарье

МО июл - РИА Новости. Правительство России в четверг примет решение о выделении из резервного фонда до 14,1 миллиардов рублей на жилье пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев.

"Продолжается поддержка жителям Иркутской области, которые пострадали от наводнения. Сегодня мы принимаем решение о выделении из резервного фонда суммы весьма значительной, которая обозначена как до 14 миллиардов 100 миллионов рублей для решения жилищных вопросов", - сообщил Медведев в ходе заседания кабмина в четверг.

"Подчеркиваю, что это именно приблизительная сумма, поскольку эта сумма может отклоняться и в меньшую сторону, и в большую - в зависимости от того, какие конкретно строения и в каком количестве необходимо будет строить", - добавил премьер.

Он пояснил, что речь идет о содействии в покупке нового жилья, проведении капитального ремонта и строительстве домов.