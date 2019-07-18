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РИА Новости

Омбудсмен рассказала о содержании детей, усыновленных двумя мужчинами

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. У сотрудников органов опеки не было сомнений в том, что дети, усыновленные в Москве двумя мужчинами, получали все необходимое и хорошо учились, в их воспитании принимали участие бабушка и няня, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Ранее в среду СК РФ сообщил, что уголовное дело о халатности возбудили в Москве против сотрудников соцзащиты населения района Марьино из-за того, что двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, отмечает следствие, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".
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"Проверка, которая проводилась московскими органами опеки, говорит о том, что дети занимались в многочисленных кружках, хорошо учились, в воспитании детей помогала бабушка и няня, они постоянно были в контакте с детьми, выезжали на отдых. Поэтому у органов опеки не было никаких причин сомневаться в том, что дети находятся в ненадлежащем состоянии. Вместе с тем сегодня проводятся проверки, мы ждем их результатов", - сообщила Потяева.
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