Госдума продлила на месяц срок принятия бюджетообразующих законов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, продлевающий на один месяц срок принятия налоговых законов, влияющих на доходы бюджетов всех уровней.
Согласно действующей редакции Бюджетного кодекса, такие законы должны быть приняты до 1 сентября. Законом предлагается продлить этот срок до дня внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, то есть до 1 октября.
Данный подход позволит отказаться от практики ежегодной приостановки соответствующей нормы Бюджетного кодекса, поскольку предусматривает более реалистичный срок принятия законов, приводящих к изменению доходов бюджетов, поясняло ранее внесшее проект закона правительство.
Правоприменительная практика показала, что внести до 1 сентября все изменения в законодательство, приводящие к увеличению или уменьшению доходов бюджетов с нового финансового года, крайне сложно в связи с уточнением ряда макроэкономических параметров отдельными решениями правительства РФ.
Начиная с 2010 года, действие нормы о принятии необходимых для бюджета налоговых законов по предложению правительства ежегодно приостанавливалось, пояснял ранее РИА Новости первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Глеб Хор. Теперь решили закрепить на постоянной основе положение о необходимости их принятия до внесения проекта бюджета, то есть для этого дается еще один месяц, отмечал он.