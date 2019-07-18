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РИА Новости

Госдума продлила на месяц срок принятия бюджетообразующих законов

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, продлевающий на один месяц срок принятия налоговых законов, влияющих на доходы бюджетов всех уровней.
Согласно действующей редакции Бюджетного кодекса, такие законы должны быть приняты до 1 сентября. Законом предлагается продлить этот срок до дня внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, то есть до 1 октября.
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Данный подход позволит отказаться от практики ежегодной приостановки соответствующей нормы Бюджетного кодекса, поскольку предусматривает более реалистичный срок принятия законов, приводящих к изменению доходов бюджетов, поясняло ранее внесшее проект закона правительство.
Правоприменительная практика показала, что внести до 1 сентября все изменения в законодательство, приводящие к увеличению или уменьшению доходов бюджетов с нового финансового года, крайне сложно в связи с уточнением ряда макроэкономических параметров отдельными решениями правительства РФ.
Начиная с 2010 года, действие нормы о принятии необходимых для бюджета налоговых законов по предложению правительства ежегодно приостанавливалось, пояснял ранее РИА Новости первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Глеб Хор. Теперь решили закрепить на постоянной основе положение о необходимости их принятия до внесения проекта бюджета, то есть для этого дается еще один месяц, отмечал он.
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Глеб ХорГосдума РФМоскваРоссияЭкономика
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