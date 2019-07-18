Госдума продлила на месяц срок принятия бюджетообразующих законов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, продлевающий на один месяц срок принятия налоговых законов, влияющих на доходы бюджетов всех уровней.

Согласно действующей редакции Бюджетного кодекса, такие законы должны быть приняты до 1 сентября. Законом предлагается продлить этот срок до дня внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, то есть до 1 октября.

Данный подход позволит отказаться от практики ежегодной приостановки соответствующей нормы Бюджетного кодекса, поскольку предусматривает более реалистичный срок принятия законов, приводящих к изменению доходов бюджетов, поясняло ранее внесшее проект закона правительство.

Правоприменительная практика показала, что внести до 1 сентября все изменения в законодательство, приводящие к увеличению или уменьшению доходов бюджетов с нового финансового года, крайне сложно в связи с уточнением ряда макроэкономических параметров отдельными решениями правительства РФ.