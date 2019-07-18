Песков прокомментировал идею Зеленского по обмену удерживаемыми лицами

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского по полному обмену удерживаемыми лицами, отметил, что у сторон разное понимание формата "всех на всех", экспертам предстоит его уточнить.
Президент Украины заявил, что в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным сообщил, что поддерживает обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле "всех на всех". При этом он отметил, что сначала хотел бы вернуть на Украину арестованных в РФ граждан страны.
"Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех" и говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание. И тогда реализация станет более возможной", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что различие в понимании заключается "в людях, кого считают всеми - в Киеве считают одних, в России считают других и наоборот".