Белоруссия призвала Россию начать следующий этап работы над общим спутником

Премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович во время встречи в Сочи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет республики) Михаил Мясникович призвал правительство РФ дать поручение начать очередной этап реализации проекта российско-белорусского спутника.

"Еще одна перспективная сфера сотрудничества - космические исследования. Наши президенты… одобрили создание российско-белорусского космического аппарата для зондирования Земли нового поколения с высокими пространственными разрешениями", - заявил Мясникович в рамках шестого Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в Санкт-Петербурге.

По его словам, уже определены технические характеристики. "Прошу правительство РФ дать соответствующее поручение начать следующий этап работы рабочего проектирования", - добавил белорусский политик.

В апреле заместитель директора по научной работе предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Борис Чернуха сообщил, что запуск спутника планируется в 2023 году. В материалах, распространенных "Роскосмосом" на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже в июне, говорилось, что спутник отправят на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Восточный.

В материалах "Роскосмоса" также отмечалось, что спутник будет весить 1825 килограмм, срок службы - 7 лет. Он будет оснащен целевой аппаратурой, позволяющей делать фотоснимки земной поверхности высокого разрешения с размером пикселя на местности 35 сантиметров.