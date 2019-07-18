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РИА Новости

Белоруссия призвала Россию начать следующий этап работы над общим спутником

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПремьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович во время встречи в Сочи
Премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Штукина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет республики) Михаил Мясникович призвал правительство РФ дать поручение начать очередной этап реализации проекта российско-белорусского спутника.
"Еще одна перспективная сфера сотрудничества - космические исследования. Наши президенты… одобрили создание российско-белорусского космического аппарата для зондирования Земли нового поколения с высокими пространственными разрешениями", - заявил Мясникович в рамках шестого Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в Санкт-Петербурге.
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По его словам, уже определены технические характеристики. "Прошу правительство РФ дать соответствующее поручение начать следующий этап работы рабочего проектирования", - добавил белорусский политик.
В апреле заместитель директора по научной работе предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Борис Чернуха сообщил, что запуск спутника планируется в 2023 году. В материалах, распространенных "Роскосмосом" на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже в июне, говорилось, что спутник отправят на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Восточный.
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В материалах "Роскосмоса" также отмечалось, что спутник будет весить 1825 килограмм, срок службы - 7 лет. Он будет оснащен целевой аппаратурой, позволяющей делать фотоснимки земной поверхности высокого разрешения с размером пикселя на местности 35 сантиметров.
В июне 2017 года Россия и Белоруссия подписали меморандум о создании совместного спутника дистанционного зондирования Земли. Расходы на проект оценивались примерно в 180 миллионов долларов. Российская сторона в лице корпорации ВНИИЭМ (входит в "Роскосмос") отвечает за служебную платформу спутника, белорусская в лице предприятия "Пеленг" - за целевую аппаратуру.
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