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РИА Новости

Житель Адыгеи начал забег на 96 часов без сна для установления рекорда

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники забега
Участники забега
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Житель Адыгеи спортсмен Виталий Диденко начал в четверг забег на 96 часов без сна для установления мирового рекорда, сообщил РИА Новости глава Гиагинского района Александр Бутусов.
По его словам, в четверг утром в станице Гиагинской начался ультрамарафон спортсмена из Адыгеи Виталия Диденко. Он планирует бежать в течение четырех суток, делая перерывы каждый час на восстановление сил и удовлетворение естественных потребностей организма.
"Он стартовал сегодня в 9 часов утра и будет финишировать в понедельник утром. Бегает он по Центральному парку станицы Гиагинской в республике Адыгея. Производится фиксация. Все службы, в том числе скорая помощь, полиция, работники администрации в течение четырех суток они будут наблюдать, оказывать помощь в этом забеге. Если это (ультрамарафон - ред.) произойдет, это будет мировой рекорд", - пояснил Бутусов.
Он добавил, что весной Виталий Диденко пробежал 480 километров в течение трех суток и претендовал на рекорд России, однако, достижение не было зафиксировано по всем требованиям. Теперь с поддержкой главы республики Адыгея, муниципального образования Гиагинского района и республиканских спонсоров был организован новый забег с участием необходимых специалистов и представителей ассоциаций. После окончания ультрамарафона все материалы и видеозаписи будут отправлены в федерации. Ожидается, что в течение пяти суток после этого будет дан ответ про установление мирового рекорда.
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Бутусов добавил, что Виталий Диденко родился и вырос в станице, в 2019 году закончил институт физкультуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета. По его словам, своим забегом он хочет не только привлечь внимание к здоровому образу жизни и спорту, но и прославить малую родину, "чтобы республика Адыгея стала более заметной на общероссийском фоне, чтобы общероссийский уровень узнал, что у нас есть выдающиеся спортсмены, чемпионы России и мира, чтобы было в том числе и привлечение туристов".
На своей странице в Instagram спортсмен рассказывал о ходе тренировок и приглашал всех желающих поддержать его.
"В моем лице будет устанавливаться мировой рекорд: буду бежать четыре дня без сна, 96 часов. Через каждый час будет перерыв 10 минут на восстановление. Всех желающих приглашаю в парк станицы Гиагинская. Также можно будет следить в прямом эфире на моей странице в Instagram, на Youtube-канале и на портале российскийспорт.рф", - рассказал Диденко в соцсети.
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#Repost @rossport.info с @kimcy929_repost • • • • • • #Repost @rossport.info с @kimcy929_repost • • • • • • Получится или нет, установить мировой рекорд? Стартуем!!! 18 июля начинаем следить за новостями на нашем you tube канале российскийспорт.рф - https://www.youtube.com/channel/UCYzr1Zybojs_Ou_Lb99LMEg?view_as=subscriber———————————————-@import555 #рекорд #безсна #бег #мировойрекорд #гиагинская #адыгея #российскийспорт #дети #спорт #ооссия #чемпион ————————————————————📌подписывайтесь на нас и следите за новостями на российскийспорт.рф #rossport.info

Публикация от Vitaliy Didenko (@import555)

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