Житель Адыгеи начал забег на 96 часов без сна для установления рекорда

СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Житель Адыгеи спортсмен Виталий Диденко начал в четверг забег на 96 часов без сна для установления мирового рекорда, сообщил РИА Новости глава Гиагинского района Александр Бутусов.

По его словам, в четверг утром в станице Гиагинской начался ультрамарафон спортсмена из Адыгеи Виталия Диденко. Он планирует бежать в течение четырех суток, делая перерывы каждый час на восстановление сил и удовлетворение естественных потребностей организма.

"Он стартовал сегодня в 9 часов утра и будет финишировать в понедельник утром. Бегает он по Центральному парку станицы Гиагинской в республике Адыгея. Производится фиксация. Все службы, в том числе скорая помощь, полиция, работники администрации в течение четырех суток они будут наблюдать, оказывать помощь в этом забеге. Если это (ультрамарафон - ред.) произойдет, это будет мировой рекорд", - пояснил Бутусов.

Он добавил, что весной Виталий Диденко пробежал 480 километров в течение трех суток и претендовал на рекорд России, однако, достижение не было зафиксировано по всем требованиям. Теперь с поддержкой главы республики Адыгея, муниципального образования Гиагинского района и республиканских спонсоров был организован новый забег с участием необходимых специалистов и представителей ассоциаций. После окончания ультрамарафона все материалы и видеозаписи будут отправлены в федерации. Ожидается, что в течение пяти суток после этого будет дан ответ про установление мирового рекорда.

Бутусов добавил, что Виталий Диденко родился и вырос в станице, в 2019 году закончил институт физкультуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета. По его словам, своим забегом он хочет не только привлечь внимание к здоровому образу жизни и спорту, но и прославить малую родину, "чтобы республика Адыгея стала более заметной на общероссийском фоне, чтобы общероссийский уровень узнал, что у нас есть выдающиеся спортсмены, чемпионы России и мира, чтобы было в том числе и привлечение туристов".

На своей странице в Instagram спортсмен рассказывал о ходе тренировок и приглашал всех желающих поддержать его.