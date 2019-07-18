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РИА Новости

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления гражданства этническим украинцам из "дружественных стран".
"Ну, это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа", - подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что из Донецкой и Луганской областей в Москву поступало множество просьб и обращений на эту тему. Кроме того, вопрос поднимался в ходе последней прямой линии с президентом.
"Вот, собственно, она давно зрела, поэтому реакция вполне обоснована. Повторяю, это внутреннее дело Украины", - сказал Песков.
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
2 мая, 03:26
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Пресс-секретарь президента отметил, что принятое Путиным решение об упрощении получения гражданства аргументировано и понятно.
Отвечая на вопрос, есть ли понимание у Кремля, какое количество россиян воспользуются возможностью получить паспорт Украины, Песков заявил, что не может давать таких оценок.
Он указал на то, что даже если россияне захотят получить второе гражданство, они все равно останутся гражданами России и смогут пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Офис президента Украины отметил, что встретил это известие "с грустью и негодованием".
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ЛНРДНРВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
а кто это такие "этнические уркаинцы"? каково определение? уркаина просто решила дарить паспорта всем, кто захочет? евросоюз ,скорее всего, будет в восторге от сочетания данной инициативы и безвиза...
18 июля, 12:42
mxx876
2970001
К уркаинскому паспорту впридачу кружевные труселя выдавать будут?
18 июля, 15:09
bberserker79
6150001
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