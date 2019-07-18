В Кремле будут рады пирогу турецкого кондитера, заявил Песков

Хасан Аджар и испеченные им пироги, готовые для отправки в Москву. Архивное фото

Хасан Аджар и испеченные им пироги, готовые для отправки в Москву

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера, но не знают ничего про его возможную отправку в Москву.

"Мы будем рады пирогу, конечно, в Турции кондитеры делают очень вкусные пироги. Но в данном случае мы просто не знаем. Я не знаю: кто-то связывался с Кремлем как-то, сообщал кому-то в Кремле, когда и как приедет?" - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ждут ли в Кремле пирог от турецкого кондитера, который был отправлен в честь начала поставок С-400.

При этом в пятницу, добавил Песков, президента Владимира Путина в Кремле не будет.

"Он сегодня ночью из Санкт-Петербурга вылетит в Магнитогорск", - резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, рассказал РИА Новости, что отправил испеченный им традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента РФ в связи с началом поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. В 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек, длина которого составила 2023 метра. Кондитер добавил, что сотрудники компании-перевозчика, которые были вызваны для отправки пирога в Москву, были поражены подобным адресом и именем адресата и "даже предложили особую упаковку для такой посылки".

Поставки новейших российских систем ПВО в Турцию начались 12 июля.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.