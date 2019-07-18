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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Кремль: освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога

Вчера, 12:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", — уточнил он.

Накануне Владимир Зеленский высказал мнение, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога.
Москва и Киев регулярно обсуждают судьбу задержанных, однако пока не нашли решения этой проблемы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
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Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в украинской столице 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. За это ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий к содержанию публикаций.
К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие

Реакция в России и мире

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность. МИД России, в свою очередь, направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги, около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Этой весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Обеспокоенность также выражали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Генсек организации Томас Гремингер подчеркивал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Поскольку ранее суд уже неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания, защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
Очередное заседание по делу Вышинского назначено на 19 июля.
Кирилл Вышинский
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийДмитрий ПесковРоссияУкраина
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