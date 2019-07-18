Пентагон отреагировал на решение Испании вывести фрегат из боевой группы

МАДРИД, 18 июл – РИА Новости. США разочарованы решением испанских властей окончательно вывести фрегат "Мендес Нуньес" из состава боевой группы во главе с американским авианосцем "Авраам Линкольн", заявила представитель Пентагона Карла Глисон.
На этой неделе минобороны Испании заявило, что фрегат продолжит свое плавание, посвященное пятисотлетию кругосветного путешествия Фернана Магеллана, в одиночку.
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"У нас сложились плодотворные и профессиональные отношения с "Мендесом Нуньесом", но мы разочарованы решением Испании окончательно вывести фрегат из боевой группы авианосца Авраама Линкольна", - заявила агентству Efe Глисон.
Договоренность об участии испанского фрегата в миссиях "Авраама Линкольна" была достигнута два года назад, и в первую очередь целью заявлялось обучение испанских военнослужащих и профессиональная подготовка. Миссия была приурочена к 500-летию первого кругосветного путешествия. Однако в мае группа военных кораблей изменила маршрут и направилась к берегам Ирана. Испанское МИД обороны заявило, что фрегат временно приостанавливает участие в группе и не будет заходить в Персидский залив.