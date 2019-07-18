Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T12:30Z
https://ria.ru/20190718/1556644312.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/100236/36/1002363619_0:51:1024:627_1036x0_80_0_0_ce0cf2fd262a51404bcc38eefd239c1c.jpg
РИА Новости

Пентагон отреагировал на решение Испании вывести фрегат из боевой группы

Вчера, 12:30
1450
© Flickr / Kevin H. Здание Пентагона
Здание Пентагона
© Flickr / Kevin H.
Здание Пентагона. Архивное фото
МАДРИД, 18 июл – РИА Новости. США разочарованы решением испанских властей окончательно вывести фрегат "Мендес Нуньес" из состава боевой группы во главе с американским авианосцем "Авраам Линкольн", заявила представитель Пентагона Карла Глисон.
На этой неделе минобороны Испании заявило, что фрегат продолжит свое плавание, посвященное пятисотлетию кругосветного путешествия Фернана Магеллана, в одиночку.
Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
21 ноября 2018, 18:04
Король Испании попросил НАТО обеспечивать стабильность на "южном фланге"
"У нас сложились плодотворные и профессиональные отношения с "Мендесом Нуньесом", но мы разочарованы решением Испании окончательно вывести фрегат из боевой группы авианосца Авраама Линкольна", - заявила агентству Efe Глисон.
Договоренность об участии испанского фрегата в миссиях "Авраама Линкольна" была достигнута два года назад, и в первую очередь целью заявлялось обучение испанских военнослужащих и профессиональная подготовка. Миссия была приурочена к 500-летию первого кругосветного путешествия. Однако в мае группа военных кораблей изменила маршрут и направилась к берегам Ирана. Испанское МИД обороны заявило, что фрегат временно приостанавливает участие в группе и не будет заходить в Персидский залив.
4580001
Обсудить 0
Министерство обороны ИспанииМинистерство обороны СШАСШАИспанияВ мире
Рекомендуем
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Лента
новостей
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Катер Корпуса стражей исламской революции
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Истребитель F-35 Lightning II
Турция станет сильнее после исключения из программы F-35, заявили в Анкаре
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили инициативу по платежному механизму для торговли с Ираном
Паспорта граждан ДНР и РФ
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Деловой район Пекина Гомао
В Пекине отвергли критику США в адрес китайского присутствия в Арктике
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42Вахтовик на Ямале тонул дважды за день, но второй раз оказался летальным
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
Лента новостейМолния