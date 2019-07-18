Пентагон отреагировал на решение Испании вывести фрегат из боевой группы

Договоренность об участии испанского фрегата в миссиях "Авраама Линкольна" была достигнута два года назад, и в первую очередь целью заявлялось обучение испанских военнослужащих и профессиональная подготовка. Миссия была приурочена к 500-летию первого кругосветного путешествия. Однако в мае группа военных кораблей изменила маршрут и направилась к берегам Ирана. Испанское МИД обороны заявило, что фрегат временно приостанавливает участие в группе и не будет заходить в Персидский залив.