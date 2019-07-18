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РИА Новости

Госдума приняла проекты об уточнении определения "шпионских" устройств

Вчера, 12:28
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении проекты, разъясняющие понятие "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации".
Поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях были разработаны правительством.
Законопроектом уточняется, что к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации, если им преднамеренно путем доработки или иным способом не добавлены новые свойства, позволяющие получать или накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома обладателя.
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Тему уголовных дел о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, подняли в конце 2017 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. По данным следствия, в конце января 2017 года житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство для передачи акустической информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности.
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