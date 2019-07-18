В Минэнерго рассказали, когда АЭС под Тверью выйдет на обычный режим работы

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Калининская АЭС, где отключились три энергоблока, в течение двух суток выйдет на нормальный режим работы, заявил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"Необходимо провести некоторые регламентные процедуры. Скорее всего, в течение двух суток будет выведена на номинальную мощность", - сказал он в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Для потребителей никаких последствий не было и не ожидается. Резервов в энергосистеме достаточно. Не ожидаем, что потребители наши как-то почувствуют соответствующее технологическое нарушение. Рассчитываем, что в течение двух суток станция выйдет на нормальный диспетчерский режим работы", - добавил Грабчак.