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РИА Новости

В Минэнерго рассказали, когда АЭС под Тверью выйдет на обычный режим работы

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Калининская АЭС, где отключились три энергоблока, в течение двух суток выйдет на нормальный режим работы, заявил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
"Необходимо провести некоторые регламентные процедуры. Скорее всего, в течение двух суток будет выведена на номинальную мощность", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Калининская атомная электростанция
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"Для потребителей никаких последствий не было и не ожидается. Резервов в энергосистеме достаточно. Не ожидаем, что потребители наши как-то почувствуют соответствующее технологическое нарушение. Рассчитываем, что в течение двух суток станция выйдет на нормальный диспетчерский режим работы", - добавил Грабчак.
В ночь на четверг три энергоблока Калининской АЭС в Тверской области отключились из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои в работе ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму отключились от сети.
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Отключение трех энергоблоков на Калининской АЭСЕвгений ГрабчакМинистерство энергетики РФМоскваТверская областьРоссияОбщество
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