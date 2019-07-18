Зариф заявил, что Иран не хочет закрывать Ормузский пролив, хотя мог бы

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Иран мог бы закрыть Ормузский пролив, однако у него нет желания это делать, заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.

"У нас, конечно, есть возможность сделать это, но мы, конечно, не хотим этого делать, потому что Ормузский пролив и Персидский залив - это наша дорога жизни", - сказал Зариф в интервью Блумберг ТВ, отвечая на вопрос о том, станет ли Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) закрывать Ормузский пролив.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.