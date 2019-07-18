Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T12:20Z
https://ria.ru/20190718/1556643833.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155336/01/1553360157_0:96:3086:1832_1036x0_80_0_0_658ca2ca59121cb240b7b372e6284a57.jpg
РИА Новости

Зариф заявил, что Иран не хочет закрывать Ормузский пролив, хотя мог бы

Вчера, 12:20
776
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Иран мог бы закрыть Ормузский пролив, однако у него нет желания это делать, заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.
"У нас, конечно, есть возможность сделать это, но мы, конечно, не хотим этого делать, потому что Ормузский пролив и Персидский залив - это наша дорога жизни", - сказал Зариф в интервью Блумберг ТВ, отвечая на вопрос о том, станет ли Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) закрывать Ормузский пролив.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Кроме того, в середине июля появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре иранского танкера. Иран эти утверждения отверг.
Эсминец Дункан прибыл в морской порт Одессы для участия в международных учениях Си Бриз - 2019
12 июля, 16:51
"Игра на нервах". Лондон хочет направить второй корабль в Персидский заливК британскому фрегату в Персидском заливе присоединится еще один корабль, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин прокомментировал ситуацию.
710100
Обсудить 0
Ормузский проливМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИранВ мире
Рекомендуем
Катер Корпуса стражей исламской революции
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
РИА
Новости
Штаб-квартира Министерства обороны США
В Пентагоне рассказали, почему сбили иранский беспилотник
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран напомнил США об их географическом местоположении
Лента
новостей
Задержанный Ираном танкер шел под британским флагом, сообщили СМИ
Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Нафтогаз" готов к переговорам по транзиту
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Пожизненно осужденный раскрыл тайну побега из "Бутырки" спустя годы
Универсальный десантный корабль ВМС США Kearsarge
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Зариф назвал ситуацию в Персидском заливе очень опасной
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник
Здание Пентагона
Пентагон отреагировал на решение Испании вывести фрегат из боевой группы
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали Иран немедленно освободить захваченное судно и его экипаж
Иран опубликовал видео задержания судна с контрабандным топливом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42Вахтовик на Ямале тонул дважды за день, но второй раз оказался летальным
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
Лента новостейМолния