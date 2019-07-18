В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Зеленограде

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Водитель автобуса, который врезался в опору освещения в Зеленограде, в результате чего пострадали четыре человека, предположительно, уснул за рулем, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее сообщалось, что автобус "Мосгортранса" 21-го маршрута врезался в мачту городского освещения напротив корпуса №814 в 8-ом микрорайоне Зеленограда. В результате ДТП пострадали четыре человека.

"Предварительная причина аварии в том, что водитель уснул за рулем", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба "Мосгортранса", в свою очередь, сообщила РИА Новости, что, предположительно, водитель не справился с управлением. По их информации, одна пассажирка автобуса получила ушибы.