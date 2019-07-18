Метеорологи сообщили о возвращении жары во Францию на следующей неделе

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019. Архивное фото

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019

ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Аномально жаркая погода вернется во Францию на следующей неделе, сообщает метеорологическая служба Аномально жаркая погода вернется во Францию на следующей неделе, сообщает метеорологическая служба Meteo France

"Начиная с воскресенья, горячий воздух, идущий из Испании, продвинется к северо-западу Франции и к северу страны… С начала следующей недели максимальные температуры достигнут 30-35 градусов в северной половине и 35-39 градусов, местами 40 градусов, на юго-западе и центро-востоке", - говорится в сообщении метеорологической службы.

Температуры начнут расти, начиная с субботы. В воскресенье, 21 июля, температура превысит отметку в 30 градусов на севере Франции и будет приближаться к 32-33 градусам на центро-востоке.