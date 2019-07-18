Роскомнадзор не получал жалоб на утечку данных в приложении FaceApp

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор не получал жалоб на приложение FaceApp, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В Роскомнадзор жалобы в отношении приложения FaceApp не поступали. Сообщения об утечках персональных данных зафиксированы не были", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, как утверждается, свою внешность в старости.