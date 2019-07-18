Роскомнадзор не получал жалоб на утечку данных в приложении FaceApp

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор не получал жалоб на приложение FaceApp, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В Роскомнадзор жалобы в отношении приложения FaceApp не поступали. Сообщения об утечках персональных данных зафиксированы не были", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.
Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, как утверждается, свою внешность в старости.
Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), которое он разместил в своем микроблоге в Twitter, что FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.