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РИА Новости

Роскомнадзор не получал жалоб на утечку данных в приложении FaceApp

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор не получал жалоб на приложение FaceApp, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В Роскомнадзор жалобы в отношении приложения FaceApp не поступали. Сообщения об утечках персональных данных зафиксированы не были", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.
Приложение FaceApp на экране смартфона
Вчера, 07:34
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, как утверждается, свою внешность в старости.
Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), которое он разместил в своем микроблоге в Twitter, что FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
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