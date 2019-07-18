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РИА Новости

В Москве число отравившихся едой из автоматов возросло до 51 человека

Вчера, 12:08
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерВендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве возросло до 51, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.
Ранее было известно о 28 заболевших сотрудниках офисных центров. В ведомстве отметили, что рост их числа связан с тем, что отравившиеся поздно обратились к врачам.

"Все заболевшие — взрослые. Госпитализировано 26 человек, из ранее госпитализированных выписано шесть человек с улучшением состояния", — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что диагноз у большинства из них — сальмонеллез.
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Столичное управление Роспотребнадзора уже в понедельник приступило к эпидемиологическому расследованию.

"Установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительное", — добавили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на предприятии не соблюдалась поточность технологического процесса, проблемы были и с медицинской документацией на сотрудников.
Ранее представитель компании Валентина Черных рассказала РИА Новости о приостановке производства и начале проверки сырья.
Производственный цех компании находится на юго-востоке столицы, на территории промзоны. Его опечатали во вторник. Также закрыты 15 вендинговых аппаратов в офисах и одно кафе в торговом центре.
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