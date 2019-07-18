В Москве число отравившихся едой из автоматов возросло до 51 человека

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве возросло до 51, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.
Ранее было известно о 28 заболевших сотрудниках офисных центров. В ведомстве отметили, что рост их числа связан с тем, что отравившиеся поздно обратились к врачам.
"Все заболевшие — взрослые. Госпитализировано 26 человек, из ранее госпитализированных выписано шесть человек с улучшением состояния", — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что диагноз у большинства из них — сальмонеллез.
Столичное управление Роспотребнадзора уже в понедельник приступило к эпидемиологическому расследованию.
"Установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительное", — добавили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что на предприятии не соблюдалась поточность технологического процесса, проблемы были и с медицинской документацией на сотрудников.
Ранее представитель компании Валентина Черных рассказала РИА Новости о приостановке производства и начале проверки сырья.
Производственный цех компании находится на юго-востоке столицы, на территории промзоны. Его опечатали во вторник. Также закрыты 15 вендинговых аппаратов в офисах и одно кафе в торговом центре.