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РИА Новости

Число пострадавших после ДТП в Зеленограде возросло до четырех человек

Вчера, 12:04
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса "Мосгортранса" с опорой освещения в Зеленограде увеличилось до четырех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о наезде автобуса "Мосгортранса" на препятствие в Старокрюковском проезде и одном пострадавшем.
"По уточненным данным, пострадали четыре пассажира, один госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что автобус "Мосгортранса" 21-го маршрута врезался в мачту городского освещения напротив корпуса №814 в 8-ом микрорайоне.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
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ГИБДД МВД РФМосгортрансПроисшествия
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