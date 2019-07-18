Число пострадавших после ДТП в Зеленограде возросло до четырех человек

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса "Мосгортранса" с опорой освещения в Зеленограде увеличилось до четырех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о наезде автобуса "Мосгортранса" на препятствие в Старокрюковском проезде и одном пострадавшем.

"По уточненным данным, пострадали четыре пассажира, один госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что автобус "Мосгортранса" 21-го маршрута врезался в мачту городского освещения напротив корпуса №814 в 8-ом микрорайоне.