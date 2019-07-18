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РИА Новости

В МИД назвали договоренности о перемирии в Донбассе позитивным сдвигом

Вчера, 12:03
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия считает позитивным сдвигом договоренности о летнем перемирии в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Я думаю, что позитивные сдвиги налицо, потому что все ждали вот такого подхода. То, что с 21 числа в 0.00 часов будет объявлено прекращение огня и то, что там есть известные подвижки в восстановлении моста в районе Станицы Луганской. Ну и сама тональность, она несколько изменилась", - сказал Карасин журналистам.
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"Рано пока говорить о каких-то качественных прорывах, но в любом случае вот это надо развивать", - добавил он.
Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.
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