В МИД назвали договоренности о перемирии в Донбассе позитивным сдвигом

"Я думаю, что позитивные сдвиги налицо, потому что все ждали вот такого подхода. То, что с 21 числа в 0.00 часов будет объявлено прекращение огня и то, что там есть известные подвижки в восстановлении моста в районе Станицы Луганской. Ну и сама тональность, она несколько изменилась", - сказал Карасин журналистам.