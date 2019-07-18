Дрозденко: Ленобласть заинтересована в развитии отношений с Белоруссией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и представители Белоруссии договорились о развитии сотрудничества в торгово-экономической и агропромышленной сферах, а также в области туризма, молодежных обменов и участия в подготовке чемпионата мира по пахоте в 2020 году и чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Соответствующие договоренности достигнуты на встрече главы региона с послом Белоруссии в Росии Владимиром Семашко и председателем Могилевского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцем, которая состоялась в рамках Форума регионов России и Беларуси в Петербурге.

"Наш регион неизменно придает большое значение развитию отношений с Белоруссией как стратегическим партнером. Наши постоянные встречи стали хорошей традицией, активно развиваются побратимские связи с регионами и муниципалитетами, "народная дипломатия". В 2018 году товарооборот вырос на 24,6%, но есть потенциал для дальнейшего развития нашей тесной кооперации и обмена опытом как в традиционных, так и в новых высокотехнологичных отраслях, где мы рассчитываем достигнуть серьезного прорыва", – отметил Дрозденко.

На встрече обсуждались участие белорусских компаний в создании социальных объектов на территории области, программах капремонта, расселения аварийного жилья и модернизации котельных, а также поставки в регион цемента, коммунальной, транспортной и иной техники белорусского производства.

Как сообщил собеседник агентства, в рамках форума запланировано подписание плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации соглашения между правительством Ленинградской области и Могилевским областным исполкомом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях от 2016 года.