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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко: Ленобласть заинтересована в развитии отношений с Белоруссией

Вчера, 12:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и представители Белоруссии договорились о развитии сотрудничества в торгово-экономической и агропромышленной сферах, а также в области туризма, молодежных обменов и участия в подготовке чемпионата мира по пахоте в 2020 году и чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Соответствующие договоренности достигнуты на встрече главы региона с послом Белоруссии в Росии Владимиром Семашко и председателем Могилевского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцем, которая состоялась в рамках Форума регионов России и Беларуси в Петербурге.
"Наш регион неизменно придает большое значение развитию отношений с Белоруссией как стратегическим партнером. Наши постоянные встречи стали хорошей традицией, активно развиваются побратимские связи с регионами и муниципалитетами, "народная дипломатия". В 2018 году товарооборот вырос на 24,6%, но есть потенциал для дальнейшего развития нашей тесной кооперации и обмена опытом как в традиционных, так и в новых высокотехнологичных отраслях, где мы рассчитываем достигнуть серьезного прорыва", – отметил Дрозденко.
На встрече обсуждались участие белорусских компаний в создании социальных объектов на территории области, программах капремонта, расселения аварийного жилья и модернизации котельных, а также поставки в регион цемента, коммунальной, транспортной и иной техники белорусского производства.
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Как сообщил собеседник агентства, в рамках форума запланировано подписание плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации соглашения между правительством Ленинградской области и Могилевским областным исполкомом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях от 2016 года.
В пресс-службе напомнили, что сельхозпредприятия Ленинградской области традиционно закупают большое количество техники белорусского производства, в том числе, с господдержкой из бюджета области. Так, в 2016-2018 годах было приобретено порядка 600 единиц машин - тракторы, зерноуборочные комбайны и прочая техника. Еще одним важным направлением сотрудничества является взаимодействие в АПК. Ежегодно на полях Ленинградской области высевается до 70% (в зависимости от предприятия и культуры) семян яровых зерновых сортов белорусской селекции, а также картофеля. При этом возделываемые сорта из года в год показывают высокие показатели по всем параметрам, и спрос на семенной материал стабильно увеличивается. Кроме того, предприятия мясной отрасли и торговые предприятия Ленинградской области закупают белорусскую говядину, а также молочные продукты.
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