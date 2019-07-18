Музей Рерихов на ВДНХ дополнит экспозицию 180 произведениями искусства

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Постоянная экспозиция музея Востока "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" 31 июля дополнится 180 произведениями искусства Николая и Святослава Рерихов, большая часть которых ранее не выставлялась, сообщили в пресс-службе Музея Востока.
"31 июля Государственный музей Рерихов представит посетителям обновленную экспозицию. Выставочные залы павильона №13 на ВДНХ дополнятся 180 произведениями графических и живописных работ Николая и Святослава Рерихов, основная часть которых ранее не выставлялась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обновления посетители смогут увидеть более 500 полотен Рерихов, а также ознакомиться с архивными документами семьи, увидеть собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.
Государственный музей Рерихов (филиал Музея Востока) был создан в феврале 2016 года по решению Минкультуры РФ. Масштабная экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" открылась 1 мая 2019 года.
8 июля, 11:32Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ