Музей Рерихов на ВДНХ дополнит экспозицию 180 произведениями искусства

Посетительница на открытии выставки "Николай Рерих. Восхождение" в Музее Рерихов в Москве

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Постоянная экспозиция музея Востока "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" 31 июля дополнится 180 произведениями искусства Николая и Святослава Рерихов, большая часть которых ранее не выставлялась, сообщили в пресс-службе Музея Востока.

"31 июля Государственный музей Рерихов представит посетителям обновленную экспозицию. Выставочные залы павильона №13 на ВДНХ дополнятся 180 произведениями графических и живописных работ Николая и Святослава Рерихов, основная часть которых ранее не выставлялась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обновления посетители смогут увидеть более 500 полотен Рерихов, а также ознакомиться с архивными документами семьи, увидеть собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.