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РИА Новости
Культура

Музей Рерихов на ВДНХ дополнит экспозицию 180 произведениями искусства

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетительница на открытии выставки "Николай Рерих. Восхождение" в Музее Рерихов в Москве
Посетительница на открытии выставки Николай Рерих. Восхождение в Музее Рерихов в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Постоянная экспозиция музея Востока "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" 31 июля дополнится 180 произведениями искусства Николая и Святослава Рерихов, большая часть которых ранее не выставлялась, сообщили в пресс-службе Музея Востока.
"31 июля Государственный музей Рерихов представит посетителям обновленную экспозицию. Выставочные залы павильона №13 на ВДНХ дополнятся 180 произведениями графических и живописных работ Николая и Святослава Рерихов, основная часть которых ранее не выставлялась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обновления посетители смогут увидеть более 500 полотен Рерихов, а также ознакомиться с архивными документами семьи, увидеть собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.
Государственный музей Рерихов (филиал Музея Востока) был создан в феврале 2016 года по решению Минкультуры РФ. Масштабная экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" открылась 1 мая 2019 года.
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