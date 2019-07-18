Пресс-конференция сенатора Олега Мельниченко по вопросам развития регионов

В ходе мероприятия будут прокомментированы наиболее значимые проекты федеральных законов. Для чего в стране вводятся муниципальные округа? Что означает упрощение процедуры декларирования доходов муниципальных депутатов? Как переход к новой модели строительства многоквартирных домов защитит права дольщиков? Как развивается программа "Дальневосточный гектар"? Каковы приоритеты развития Арктической зоны России? Какие шаги предприняты по исполнению поручения Президента РФ по разработке механизмов поддержки и развития малых городов и исторических поселений?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/