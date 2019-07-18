Пресс-конференция сенатора Олега Мельниченко по вопросам развития регионов

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24 июля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега МЕЛЬНИЧЕНКО по итогам работы в период весенней сессии.