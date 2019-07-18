В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за карты

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности с жалобой на газету "Карпаталия", которую издает Союз венгров Закарпатья, сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок.
На передовиці👇газети "Карпаталія" ГО"Товариство угорської культури Закарпаття" (https://t.co/BXfPdBh4On) під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність #Угорщині🇭🇺 низки територій #України🇺🇦.Сепаратизм! @GP_Ukraine @ServiceSsu мають ініц-ти провадження.Підписав листи pic.twitter.com/rHWVXCYrzp— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 18 июля 2019 г.
Ранее в "Карпаталии" была опубликована карта, на которой часть территории Украины показана как Венгрия.
"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" — иллюстрированная принадлежность Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство", — написал Божок в твиттере.
Ситуация в Закарпатье
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в прошлом году, на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Правительства нескольких стран, в том числе Венгрии и Румынии, жестко раскритиковали Киев за этот закон, заявив, что он нарушает права национальных меньшинств на Украине.
Как заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, политика украинских властей в отношении закарпатских венгров "достигла ужасающего дна" и напоминает ему действия "самых мрачных диктатур".
Позже ситуация ухудшилась после сообщений о выдаче украинцам в Закарпатье венгерских паспортов. При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.
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