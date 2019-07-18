В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за карты

Иллюстрация в газете "Карпаталия", на которой часть территории Украины появилась в составе Венгрии

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности с жалобой на газету "Карпаталия", которую издает Союз венгров Закарпатья, сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок.

Ранее в "Карпаталии" была опубликована карта, на которой часть территории Украины показана как Венгрия.

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" — иллюстрированная принадлежность Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство", — написал Божок в твиттере .

Ситуация в Закарпатье

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в прошлом году, на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Правительства нескольких стран, в том числе Венгрии и Румынии, жестко раскритиковали Киев за этот закон, заявив, что он нарушает права национальных меньшинств на Украине.

Как заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, политика украинских властей в отношении закарпатских венгров "достигла ужасающего дна" и напоминает ему действия "самых мрачных диктатур".