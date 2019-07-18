Матвиенко: белорусская молодежь могла бы участвовать в российских конкурсах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает предоставить гражданам Белоруссии возможность участвовать в российских конкурсах, включая "Лидеры России".

"Вчера мы переговорили с (первым замглавы администрации президента РФ) Сергеем Владиленовичем Кириенко для того, чтобы в организованных в России во многих регионах молодежных форумах по разным направлениям принимала участие и молодежь Белоруссии", - сказала Матвиенко в ходе VI форума регионов России и Белоруссии.

"Мы также обсудили возможность участия белорусской молодежи во всероссийском конкурсе "Лидеры России". Уверена, что мы достигнем такой договоренности", - добавила она.