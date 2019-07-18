Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T11:51Z
https://ria.ru/20190718/1556642600.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/53/1552925344_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_c9521b4025789351367a04d850b27cd4.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Матвиенко: белорусская молодежь могла бы участвовать в российских конкурсах

Вчера, 11:51
220
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает предоставить гражданам Белоруссии возможность участвовать в российских конкурсах, включая "Лидеры России".
"Вчера мы переговорили с (первым замглавы администрации президента РФ) Сергеем Владиленовичем Кириенко для того, чтобы в организованных в России во многих регионах молодежных форумах по разным направлениям принимала участие и молодежь Белоруссии", - сказала Матвиенко в ходе VI форума регионов России и Белоруссии.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 11:43
Матвиенко рассказала о сроках отмены роуминга с Белоруссией
"Мы также обсудили возможность участия белорусской молодежи во всероссийском конкурсе "Лидеры России". Уверена, что мы достигнем такой договоренности", - добавила она.
Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации. Финалистами конкурса в этом году стали 300 человек из 21 региона России, они получили образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 11:36
Матвиенко призвала разобраться с причинами снижения товарооборота c Минском
800003
Обсудить 2
Союзное государствоВалентина МатвиенкоБелоруссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о сроках отмены роуминга с Белоруссией
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 10 июня 2019
Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии а Санкт-Петербурге. 18 июля 2019
Матвиенко предложила устроить конкурс на название для белорусской АЭС
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала разобраться с причинами снижения товарооборота c Минском
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
Иллюстрация в газете Карпаталия, на которой часть территории Украины появилась в составе Венгрии
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за карты
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Зеленскому предложили попросить Парубия созвать внеочередную сессию Рады
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево
СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
Премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович во время встречи в Сочи
Белоруссия призвала Россию начать следующий этап работы над общим спутником
Участники акция сторонников партии Движение новых сил у здания ЦИК Украины в Киеве. 24 июня 2019
Общественник заявил о травле на Украине пророссийских кандидатов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42Вахтовик на Ямале тонул дважды за день, но второй раз оказался летальным
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
Лента новостейМолния