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РИА Новости
Ядерные технологии

Комиссия Ростехнадзора выяснит обстоятельства ЧП на Калининской АЭС

Вчера, 11:50
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция
© РИА Новости / Константин Чалабов
Калининская атомная электростанция. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Комиссия Ростехнадзора проверит все обстоятельства отключения трех энергоблоков на Калининской АЭС в городе Удомля Тверской области, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.
В ночь на четверг три энергоблока атомной станции отключились из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму отключились от сети.
Ранее областные власти сообщили, что на АЭС выехала комиссия Минэнерго РФ, однако собеседница агентства уточнила, что расследованием инцидента займется комиссия другого ведомства.
"Для выяснения всех обстоятельств на месте будет работать комиссия Ростехнадзора", - сообщила собеседница.
Калининская атомная электростанция
Вчера, 11:36
Четвертый энергоблок Калининской АЭС готов к включению в энергосистему
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Ядерные технологииОтключение трех энергоблоков на Калининской АЭСКалининская АЭСРостехнадзорТверская областьПроисшествия
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