Комиссия Ростехнадзора выяснит обстоятельства ЧП на Калининской АЭС

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Комиссия Ростехнадзора проверит все обстоятельства отключения трех энергоблоков на Калининской АЭС в городе Удомля Тверской области, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.
В ночь на четверг три энергоблока атомной станции отключились из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму отключились от сети.
Ранее областные власти сообщили, что на АЭС выехала комиссия Минэнерго РФ, однако собеседница агентства уточнила, что расследованием инцидента займется комиссия другого ведомства.
"Для выяснения всех обстоятельств на месте будет работать комиссия Ростехнадзора", - сообщила собеседница.