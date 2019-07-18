Комиссия Ростехнадзора выяснит обстоятельства ЧП на Калининской АЭС

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Комиссия Ростехнадзора проверит все обстоятельства отключения трех энергоблоков на Калининской АЭС в городе Удомля Тверской области, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.

В ночь на четверг три энергоблока атомной станции отключились из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму отключились от сети.

Ранее областные власти сообщили, что на АЭС выехала комиссия Минэнерго РФ, однако собеседница агентства уточнила, что расследованием инцидента займется комиссия другого ведомства.