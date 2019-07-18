В Зеленограде автобус столкнулся с опорой освещения

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус "Мосгортранса" наехал на опору освещения в Зеленограде, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В Старокрюковском проезде произошел наезд рейсового автобуса "Мосгортранса" на препятствие, есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.