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РИА Новости

В Зеленограде автобус столкнулся с опорой освещения

Вчера, 11:47
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус "Мосгортранса" наехал на опору освещения в Зеленограде, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В Старокрюковском проезде произошел наезд рейсового автобуса "Мосгортранса" на препятствие, есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что пострадавший пассажир госпитализирован. По предварительной информации, автобус столкнулся с опорой освещения. Обстоятельства ДТП выясняются.
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