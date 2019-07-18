Европейская навигационная спутниковая система Galileo возобновила работу

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo, которая перестала функционировать несколько дней назад, восстановила работу, пользователи системы уже могут пользоваться ее услугами, сообщил в четверг центр услуг системы Galileo.

Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжали использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения.

"Предоставление услуг (пользователям системы Galileo - ред.) восстановлено. Пользователи могут испытывать нестабильность предоставления услуг до следующего уведомления", - говорится на сайте центра.

Ранее специализированный сайт insidegnss.com сообщил, что проблема была связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.

Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.