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РИА Новости

Европейская навигационная спутниковая система Galileo возобновила работу

Вчера, 11:47
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМалогабаритные встраиваемые модули GLONASS/GPS/GALILEO/SBAS
Малогабаритные встраиваемые модули GLONASS/GPS/GALILEO/SBAS
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo, которая перестала функционировать несколько дней назад, восстановила работу, пользователи системы уже могут пользоваться ее услугами, сообщил в четверг центр услуг системы Galileo.
Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжали использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения.
"Предоставление услуг (пользователям системы Galileo - ред.) восстановлено. Пользователи могут испытывать нестабильность предоставления услуг до следующего уведомления", - говорится на сайте центра.
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Ранее специализированный сайт insidegnss.com сообщил, что проблема была связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.
Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.
В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих, два проходят летные испытания на нерасчетных орбитах и два временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.
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