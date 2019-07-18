В МГИК поступило три жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия. Архивное фото

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Три жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы поступило в Мосгоризбирком, сегодня планируется рассмотрение первой жалобы, рассказал заместитель главы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

"На сегодняшнее утро поступило уже три заявления в рабочую группу, три отвергнутых кандидата, а всего их 57", - сказал Венедиктов на совместном заседании штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму.

Он отметил, что заявления подали Ирина Собянина, Константин Лисица и Юлия Серебрянская.

"Уже сегодня рассмотрение первой жалобы в Мосгоризбиркоме. Сегодня в 16 часов рассмотрение под названием "Собянина против Собянина", - добавил Венедиктов.