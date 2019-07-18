В МГИК поступило три жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Три жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы поступило в Мосгоризбирком, сегодня планируется рассмотрение первой жалобы, рассказал заместитель главы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
"На сегодняшнее утро поступило уже три заявления в рабочую группу, три отвергнутых кандидата, а всего их 57", - сказал Венедиктов на совместном заседании штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму.
Он отметил, что заявления подали Ирина Собянина, Константин Лисица и Юлия Серебрянская.
"Уже сегодня рассмотрение первой жалобы в Мосгоризбиркоме. Сегодня в 16 часов рассмотрение под названием "Собянина против Собянина", - добавил Венедиктов.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.