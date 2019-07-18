В Петербурге три человека погибли при пожаре в деревянном доме

"18 июля в 05.08 поступило сообщение о пожаре в Красногвардейском районе, улица Братская, дом 24. Горел одноэтажный деревянный жилой дом с пристройкой. Погибли две женщины и один мужчина, все пожилого возраста", - сказал собеседник агентства.