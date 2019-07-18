В Петербурге три человека погибли при пожаре в деревянном доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Две пожилые женщины и пожилой мужчина погибли при пожаре в одноэтажном деревянном доме в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУ МЧС.
"18 июля в 05.08 поступило сообщение о пожаре в Красногвардейском районе, улица Братская, дом 24. Горел одноэтажный деревянный жилой дом с пристройкой. Погибли две женщины и один мужчина, все пожилого возраста", - сказал собеседник агентства.
К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники и 20 человек личного состава.