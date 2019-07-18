Матвиенко рассказала о сроках отмены роуминга с Белоруссией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В ходе VI форума регионов России и Белоруссии спикер отметила, что в России уже отменен внутренний роуминг. Говоря об отмене роуминга в рамках Союзного государства, Матвиенко подчеркнула: "Мы готовы, российская сторона, белорусская сторона боится выпадающих доходов".

"Как говорил посол Белоруссии в России, до 15 сентября этот вопрос будет окончательно решен", - добавила сенатор и попросила белорусских коллег ускорить решение этого вопроса.

Ранее в рамках форума председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимир Мясникович заявил, что в Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с РФ в августе.

Он отмечал, что этот вопрос рассматривался накануне визита в Россию и в принципе со стороны белорусских операторов понимание есть. По его словам, "2 августа (стороны) собираются в Полоцке Витебской области для принятия окончательного решения".

Ранее сообщалось, что в конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке этого вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству.