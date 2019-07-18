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РИА Новости

В Пекине отвергли критику США в адрес китайского присутствия в Арктике

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Китай всегда придерживался политики мирного и взаимовыгодного сотрудничества в Арктике, критика со стороны ряда представителей США идет вразрез с этой тенденцией и фактами, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Ранее кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и КНР бросают стратегический вызов США в Арктике. По его словам, Арктика является потенциальным маршрутом российских крылатых ракет в случае военного нападения на США. Говоря о Китае, он отметил, что КНР может использовать хищническую экономическую тактику в Арктике, чтобы продвигать свои интересы.
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Китай не заинтересован в милитаризации Арктики, заявил эксперт
"Некоторые люди в США критикуют участие Китая в арктических делах, их аргументы идут вразрез с фактами и тенденцией к развитию мирного сотрудничества в Арктике. Арктика касается не только интересов арктических стран, этот регион имеет большое региональное и глобальное значение", - заявил дипломат.
По его словам, управление делами Арктики требует вклада всех заинтересованных сторон, и "как заинтересованная сторона Китай не станет переступать черту и вмешиваться в дела региона, но также и не будет отсутствовать там, где дело касается межрегиональных и глобальных вопросов".
"Мы намерены продолжить играть конструктивную роль, следуя политики открытости и взаимовыгодного сотрудничества, совместно с другими заинтересованными сторонами участвовать в продвижении защиты окружающей среды и устойчивого развития Арктики", - подчеркнул дипломат.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва открыта для "самого широкого" сотрудничества в Арктике, в этом регионе нет поводов для конфликтов. По его словам, Россия рассматривает Арктику как "пространство мира, стабильности, продуктивного сотрудничества".
Арктика. Архивное фото
8 июня 2018, 13:18
Россия и Китай хотят укрепить сотрудничество в Арктике
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АрктикаМИД КНРКитайСШАВ мире
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