В Пекине отвергли критику США в адрес китайского присутствия в Арктике

ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Китай всегда придерживался политики мирного и взаимовыгодного сотрудничества в Арктике, критика со стороны ряда представителей США идет вразрез с этой тенденцией и фактами, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и КНР бросают стратегический вызов США в Арктике. По его словам, Арктика является потенциальным маршрутом российских крылатых ракет в случае военного нападения на США. Говоря о Китае, он отметил, что КНР может использовать хищническую экономическую тактику в Арктике, чтобы продвигать свои интересы.

"Некоторые люди в США критикуют участие Китая в арктических делах, их аргументы идут вразрез с фактами и тенденцией к развитию мирного сотрудничества в Арктике. Арктика касается не только интересов арктических стран, этот регион имеет большое региональное и глобальное значение", - заявил дипломат.

По его словам, управление делами Арктики требует вклада всех заинтересованных сторон, и "как заинтересованная сторона Китай не станет переступать черту и вмешиваться в дела региона, но также и не будет отсутствовать там, где дело касается межрегиональных и глобальных вопросов".

"Мы намерены продолжить играть конструктивную роль, следуя политики открытости и взаимовыгодного сотрудничества, совместно с другими заинтересованными сторонами участвовать в продвижении защиты окружающей среды и устойчивого развития Арктики", - подчеркнул дипломат.