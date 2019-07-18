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РИА Новости

Защита обжаловала арест Мазурова

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Защита обжаловала арест председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк", сообщил РИА Новости его адвокат Тимур Хутов.
"Я подал апелляционную жалобу, в которой прошу отменить решение об аресте и избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", - сказал адвокат.
Дата рассмотрения жалобы еще не назначена. Хутов отметил, что по практике ее могут рассмотреть примерно через три недели.
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
15 июля, 18:23
Юрист прокомментировал претензии к Мазурову по утаиванию долгов от банка
Следователь и прокурор в Тверском суде Москвы настаивали на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что при иной мере пресечения он будет иметь возможность продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей по делу или покинуть стану. При этом следователь отмечал, что у близких родственников Мазурова имеется недвижимость за рубежом. Бизнесмен вины не признал и назвал "смешным" уголовное дело.
В понедельник Сбербанк заявил, что инициировал возбуждение уголовного дела против Мазурова и бывшего генерального директора АО "Антипинский НПЗ" Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели кредиторов в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам. Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Суд на два месяца заключил бизнесмена под стражу.
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании Новый поток Дмитрий Мазуров
15 июля, 14:37
Эксперт прокомментировал задержание основателя "Нового потока" Мазурова
Антипинский нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 миллионов тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Ранее он был базовым активом нефтегазовой компании "Новый поток", сейчас завод находится в процедуре банкротства.
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Задержание основателя "Нового потока"Сбербанк РоссииРоссияПроисшествия
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