Защита обжаловала арест Мазурова

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Защита обжаловала арест председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО "Сбербанк", сообщил РИА Новости его адвокат Тимур Хутов.

"Я подал апелляционную жалобу, в которой прошу отменить решение об аресте и избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", - сказал адвокат.

Дата рассмотрения жалобы еще не назначена. Хутов отметил, что по практике ее могут рассмотреть примерно через три недели.

Следователь и прокурор в Тверском суде Москвы настаивали на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что при иной мере пресечения он будет иметь возможность продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей по делу или покинуть стану. При этом следователь отмечал, что у близких родственников Мазурова имеется недвижимость за рубежом. Бизнесмен вины не признал и назвал "смешным" уголовное дело.

В понедельник Сбербанк заявил, что инициировал возбуждение уголовного дела против Мазурова и бывшего генерального директора АО "Антипинский НПЗ" Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели кредиторов в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам. Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Суд на два месяца заключил бизнесмена под стражу.