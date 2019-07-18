Калиматов предложил создать в Ингушетии фонд помощи детям

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Врио главы республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой предложил создать фонд помощи детям после истории с избитой семилетней девочкой, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр.

"Я принял решение (пока формат не определен), в республике мы создадим фонд. Фонд для детей", - сказал Калиматов, чьи слова приводит пресс-служба Кузнецовой.

Уполномоченный одобрила эту идею и отметила, что подобный фонд – нужный инструмент помощи семье и ребенку.

"Здесь, конечно, фонд может оказать существенное содействие. Эта необходимость есть. Это может быть хорошим прецедентом, ресурсом, быстрым гибким инструментом для решения вопросов в сфере детства", - отметила Кузнецова.

"Мы ощущаем, как порой это остро необходимо", - добавила она.