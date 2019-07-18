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РИА Новости

Калиматов предложил создать в Ингушетии фонд помощи детям

Вчера, 11:35
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВрио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Врио главы республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой предложил создать фонд помощи детям после истории с избитой семилетней девочкой, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр.
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15 июля, 16:45
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"Я принял решение (пока формат не определен), в республике мы создадим фонд. Фонд для детей", - сказал Калиматов, чьи слова приводит пресс-служба Кузнецовой.
Уполномоченный одобрила эту идею и отметила, что подобный фонд – нужный инструмент помощи семье и ребенку.
"Здесь, конечно, фонд может оказать существенное содействие. Эта необходимость есть. Это может быть хорошим прецедентом, ресурсом, быстрым гибким инструментом для решения вопросов в сфере детства", - отметила Кузнецова.
"Мы ощущаем, как порой это остро необходимо", - добавила она.
Также в рамках встречи Калиматов и Кузнецова обменялись информацией по ситуации с избитой девочкой из Ингушетии и обсудили перспективы ее лечения, врио главы Ингушетии рассказал о ходе проверок в республике.
На ребенке буквально нет живого места: девочку из Ингушетии лечат в Москве
6 июля, 21:04
"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в МосквеСемилетнюю Аишу из Ингушетии привезли на лечение в Москву. Девочка проведет один-два месяца в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
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Махмуд-Али КалиматовСледственный комитет РФИнгушетияОбщество
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