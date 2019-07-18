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РИА Новости

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Вчера, 11:33
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Электронная сигарета. Архивное фото
СОЧИ, 18 июл — РИА Новости. Врачи краснодарской больницы спасли мужчину, у которого во время курения во рту взорвалось электронное устройство, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
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"После тщательной диагностики состояния врачи больницы скорой помощи Краснодара обработали ушибленную зону и ушили раны. В настоящий момент пациент уже находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Все функции челюсти сохранены", — говорится в сообщении.
Уточняется, что молодому человеку еще необходимо сделать пластическую операцию, которая устранит эстетические последствия взорвавшегося электронного аппарата.
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КраснодарПроисшествия
Популярные комментарии
А ведь Минздрав предупреждал
18 июля, 11:35
Евгений Шевелев
50903010
Уж лучше бы обычные курил - они хотя бы не взрываются.
18 июля, 12:11
Андрей Демкив
1861105
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