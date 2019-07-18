В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

СОЧИ, 18 июл — РИА Новости. Врачи краснодарской больницы спасли мужчину, у которого во время курения во рту взорвалось электронное устройство, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
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"После тщательной диагностики состояния врачи больницы скорой помощи Краснодара обработали ушибленную зону и ушили раны. В настоящий момент пациент уже находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Все функции челюсти сохранены", — говорится в сообщении.
Уточняется, что молодому человеку еще необходимо сделать пластическую операцию, которая устранит эстетические последствия взорвавшегося электронного аппарата.